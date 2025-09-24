1:28 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الدفاع الإيطالي: أندد بشدة بالهجوم الذي استهدف أسطول الصمود المتجه إلى غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o