Sep 28, 2025 9:10 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بتدمير غزة والقضاء على حماس في حال عدم موافقتها على نزع سلاحها وإعادة جميع الرهائن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o