Jun 30, 2025 9:07 AMClock
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وزير الدفاع الإسرائيلي: وصول طائراتنا للأجواء الإيرانية بشكل مستمر خطط له قبلها بأشهر وهو ما غير مجريات المعركة

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