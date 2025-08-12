10:40 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الدفاع الإسرائيلي: هزيمة حماس وتحرير المخطوفين المهمة الأبرز للجيش في هذه الأثناء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o