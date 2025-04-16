Apr 16, 2025 11:33 AMClock
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وزير الدفاع الإسرائيلي: لا أحد في الظروف الحالية يريد إدخال مساعدات إلى قطاع غزة

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