Oct 5, 2025 12:19 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الدفاع الإسرائيلي: قد نسمع أنباء عن عودة أسرانا الأحياء والأموات بفضل خطة ترامب التي ستنزع سلاح حماس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o