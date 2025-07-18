Jul 18, 2025 8:05 PMClock
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وزير الدفاع الإسرائيلي: دمّرنا البرنامج النووي الإيراني بالعملية المشتركة مع واشنطن

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