May 2, 2025 9:51 AMClock
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وزير الدفاع الإسرائيلي: الهجوم الجوي الليلة الماضية بالقرب من القصر الجمهوري في دمشق رسالة تحذير واضحة للنظام السوري

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