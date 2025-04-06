Apr 6, 2025 5:41 PMClock
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وزير الدفاع الإسرائيلي: المراسلات دليل قاطع على دعم إيران لخطة حماس تدمير إسرائيل في 7 أكتوبر

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