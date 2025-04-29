Apr 29, 2025 11:17 AMClock
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وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت يدعو إلى استغلال فرصة التراجع العسكري لطهران وتنفيذ ضربة ضدها

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