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Jun 23, 2025 12:58 PM
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وزير الدفاع الإسرائيلي: الديكتاتور الإيراني سيُعاقب بشدّة عن كل هجوم على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وستستمر الضربات بكل قوة
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