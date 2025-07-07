Jul 7, 2025 7:02 PMClock
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وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش ليس المسؤول عن توزيع الغذاء في غزة بل عن تأمين الشركة الأميركية التي تقوم بذلك

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