8:40 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بجبل الشيخ وسندافع عن الدروز في سوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o