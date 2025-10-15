Oct 15, 2025 3:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي مستعد على طول "الخط الأصفر" وكل خرق سيكون هناك رد فوري عليه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o