Jul 7, 2025 6:40 PMClock
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وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران ستحاول إنتاج مزيد من الصواريخ ولكن سيكون من الصعب عليها فعل ذلك

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