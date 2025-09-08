9:26 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الدفاع الإسرائيلي: إعصار مدوّ سيضرب اليوم مدينة غزة ونستعدّ لتوسيع المناورة لحسم المعركة في القطاع

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o