Jun 26, 2025 5:45 PMClock
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وزير الدفاع الأميركي: مسؤولو إيران سيتحدثون عن أمور كثيرة غير صحيحة لتعزيز جبهتهم الداخلية

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