Jun 22, 2025 3:08 PMClock
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وزير الدفاع الأميركي: دمرنا طموحات إيران النووية وعلى العالم أن يصغي عندما يتحدث ترامب

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