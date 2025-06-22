Jun 22, 2025 3:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الدفاع الأميركي: خطة الهجمات على إيران تطلبت أشهرا لإعدادها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o