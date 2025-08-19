Aug 19, 2025 6:53 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الدفاع الألماني: نعمل مع شركاء أوروبيين على إعداد ضمانات أمنية موثوقة لأوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o