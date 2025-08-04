في الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت، زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مقر فوج إطفاء بيروت، حيث وضع إكليلًا من الزهر على النصب التذكاري الجديد لشهداء المرفأ، من تنفيذ الفنان رودي رحمه، في تحية وفاء لأرواح من سقطوا في الكارثة.

وأكد الحجار خلال المناسبة أن "التعويض المادي ليس هو الأساس، بل إحقاق الحق وكشف الحقيقة"، مضيفًا: "وجعكم هو وجعنا، وجميعنا بانتظار الحقيقة".

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بمبدأ العدالة وتنتظر صدور القرارات القضائية، مشددًا على أن تنفيذها سيكون جدياً من قبل الحكومة، معربًا عن أمله بأن "تظهر الحقيقة قريباً".

وقال الحجار: "لا يمكن بناء دولة من دون أن يكون سيف العدل فوق الجميع"، مؤكداً أن التعاون سيكون كاملاً مع وزارة العدل للوصول إلى الحقيقة الكاملة في هذه الجريمة الوطنية.

وختم بالقول: "نجدّد تمنّي الرحمة لشهداء المرفأ وفوج الإطفاء، ونتمنى أن تكون هذه الدماء الطاهرة حافزاً لإعادة بناء لبنان على أسس جديدة، قوامها العدالة والتكاتف الوطني".