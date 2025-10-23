2:58 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الداخلية والبلديات عند دخوله الى جلسة مجلس الوزراء : المهم هو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وهذا ما ينتظره اللبنانيون

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o