May 4, 2025 8:00 AMClock
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وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار يصل الآن الى ثانوية المربي احمد كزما الرسمية للبنات في منطقة الغبيري لتفقد مجريات العملية الانتخابية

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