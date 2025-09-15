9:33 AMClock
أبرز الأحداث
وزير الداخلية من مقر شعبة المعلومات: بمجال مكافحة الارهاب وتحت إطار العمل الاستباقي تم توقيف أشخاص ومجموعات صغيرة يتواصلون للذهاب نحو الفكر المتطرف والارهابي

