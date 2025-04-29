Apr 29, 2025 10:07 AMClock
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وزير الداخلية من سرايا بعبدا بعد تفقده التحضيرات للانتخابات البلدية في جبل لبنان : التقيت مع المحافظ والقائمقامين وتأكدنا أن كل التحضيرات جاهزة والهدف أن تحصل الانتخابات بسلاسة ودون أية مشاكل

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