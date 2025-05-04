May 4, 2025 8:20 AMClock
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وزير الداخلية من الغبيري: الاتصالات على الخط الساخن قائمة وقد تمت معالجة النواقص البسيطة والأمور تسير على ما يرام وسأتابع موضوع الناعمة بشكل مباشر فالدولة هي ضمانة المواطنين وعليها احتضانهم

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