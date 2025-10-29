Oct 29, 2025 11:18 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الداخلية قبيل جلسة مجلس الوزراء: النقاش السياسي محتدم وهذا حق للافرقاء وداخل الجلسة مشروعان والمناقشة سيدة الموقف على الطاولة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o