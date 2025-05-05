عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مؤتمرًا صحافيًا تناول فيه الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظة جبل لبنان، شاكرا كل" من ساهم بإنجاح العملية الانتخابية"، لافتًا إلى "الجهد الكبير الذي وُضع من أصغر موظّف لأكبر موظّف"، مؤكدًا أنّه سيتابع العمليات الانتخابية في الأسابيع المقبلة".

وقال: "قد أشرفتُ على النتائج بشكل مباشر مع جميع المعنيين، حيث تصدر النتائج عن لجان القيد، وتُسلَّم إلى القائمقام والمحافظ، كما طلبتُ منهم رفعها إلى وزارة الداخلية لأشرف عليها بنفسي، وذلك للتأكد من عدم وجود أي خطأ ولضمان أن تكون النتائج دقيقة ومؤكدة".

أضاف: "كما وضعنا برنامجًا على الحاسوب للتدقيق من النتائج قبل إعلانها بشكل نهائي عبر موقع وزارة الداخلية".

وأشار إلى أنّ "وزارة الداخلية ستقوم بعملية تدقيق شاملة لكلّ الأسبوع الانتخابي لتدارك الثغرات والمشاكل اللوجستيّة التي حصلت وتلافيها في الأيّام الانتخابية المقبلة".

وقال: "ستصدر النتائج تباعًا خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد اتخذنا القرار النهائي بإجراء الانتخابات في موعدها، رغم التحفظات وقلة الإيمان بإمكانية تحقق ذلك، ونجاح هذه الإنتخابات يعود إلى جهود الدولة وموظفيها، ووسائل الإعلام، ووعي المواطنين ومحبتهم لوطنهم وإيمانهم بإعادة تفعيل العمل الإنمائي في بلداتهم".

وأضاف: "ممّا لا شكّ فيه أنّ انطلاق العهد الجديد وتشكيل الحكومة انعكسا إيجابًا على كلّ البلد".