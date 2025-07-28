Jul 28, 2025 5:48 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

وزير الداخلية تفقد مصالح المديرية العامة للأحوال الشخصية

 قام وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بجولة تفقدية على مصالح ودوائر المديرية العامة للأحوال الشخصية في مبنى الوزارة، برفقة المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، حيث اطلع على سير العمل والآليات المعتمدة في إنجاز معاملات المواطنين.

وتوقف الوزير الحجار خلال الجولة عند عدد من المكاتب، واطلع على حاجات الموظفين وملاحظات المواطنين، مشددا على "ضرورة تسريع وتيرة المعاملات وتحسين جودة الخدمات الإدارية".

كما تفقد دائرة نفوس بيروت، حيث التقى عددا من المواطنين، لا سيما المغتربين الذين يستفيدون من زيارتهم للبنان لإنجاز معاملات شخصية، من بينها إصدار بطاقات الهوية.

 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o