استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب أحمد الخير، وتم البحث في عدد من القضايا الإنمائية والخدماتية.

كما التقى النائب السابق محمد الحجار.

واستقبل وزير الداخلية رئيس الطائفة العلوية في لبنان الشيخ علي قدور على رأس وفد، وتم التطرق إلى الأوضاع العامة وقضايا تهم أبناء الطائفة.

وكذلك، استقبل رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الأمناء، وتم عرض دور الجمعية ونشاطها وسبل التعاون مع الوزارة.

كما التقى رئيس نادي الرياضي بيروت لكرة السلة مازن طبارة ورئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة الشيخ محمد الجوزو، وتم التطرق إلى أهمية دعم الرياضة اللبنانية.

وتسلم الوزير الحجار منهما دعوة لحضور العشاء السنوي للنادي الرياضي.

واستقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وعرض معه ملفات عدة تتعلق بالعاصمة. ثم استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد عماد خريش، وتم التداول في شؤون المديرية وحاجات عناصرها.