Jul 20, 2025 2:43 PMClock
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وزير الداخلية السوري: وقف إطلاق النار في مدينة السويداء يمهد لتبادل الأسرى وعودة الاستقرار لعموم المحافظة

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