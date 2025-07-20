Jul 20, 2025 2:27 PMClock
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وزير الداخلية السوري: نجحت قوى الأمن الداخلي في تهدئة الأوضاع بمحافظة السويداء بعد انتشارها في المنطقة الشمالية والغربية

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