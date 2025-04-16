Apr 16, 2025 1:46 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الداخلية السوري مستعرضا نشاطات الوزارة: أنهينا مشروع انقلاب حضر له ضباط من نظام الأسد وأصبح من الماضي

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o