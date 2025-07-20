Jul 20, 2025 1:56 PMClock
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وزير الداخلية السورية: قوى الأمن انتشرت في المناطق الشمالية والغربية بالسويداء ما يشكّل صمام أمان للاستقرار والتهدئة

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