Jul 18, 2025 8:56 AMClock
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وزير الداخلية التركي يعلن إلقاء القبض على 153 مشتبها بهم في عمليات أمنية نفذت في 28 ولاية ضد تنظيم داعش

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