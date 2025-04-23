Apr 23, 2025 4:24 PMClock
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وزير الداخلية التركي: الزلزال الذي ضرب إسطنبول بقوة 6.2 درجة استمر 13 ثانية

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