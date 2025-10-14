11:17 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الداخلية البولندي: نتوقع دعما من الاتحاد الأوروبي لتغطية تكاليف حماية الحدود الشرقية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o