Apr 26, 2025 9:09 PMClock
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وزير الداخلية الإيراني: نأمل أن نتمكن من إطفاء الحريق خلال الساعات القادمة

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