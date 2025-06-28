Jun 28, 2025 10:40 AMClock
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وزير الداخلية الإيراني: أيدي قواتنا على الزناد ومستعدون لرد حازم إذا أقدم العدو على أي عمل خبيث أو خرق العهود

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