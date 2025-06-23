Jun 23, 2025 7:06 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الداخلية الأوكراني: 4 قتلى و10 جرحى في غارات روسية استهدفت العاصمة كييف

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o