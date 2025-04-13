Apr 13, 2025 12:40 PMClock
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وزير الداخلية الأوكراني: مقتل 21 شخصا وارتفاع عدد المصابين إلى 83 جراء قصف روسي استهدف مدينة سومي

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