وزير الداخلية استقبل وفداً من وزارة الخزانة الأميركية والتقى أبو فاعور وكرم

المركزية- استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، وفداً من وزارة الخزانة الأميركية، يرافقه القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بيروت كيث هانيغان.
كما التقى ايضاً النائب وائل أبو فاعور، ثم النائب فادي كرم، وتم التداول مع كل منهما في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية وإدارية.

