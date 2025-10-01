استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، وجرى عرض للعلاقات الثنائية وسبل التعاون بين وزارة الداخلية والجهات الفرنسية الداعمة، لا سيما في مجالات التدريب وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية.

كما التقى السفير الروسي ألكسندر روداكوف، وتم عرض للأوضاع العامة وسبل التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل وزير الداخلية رئيس بعثة سفارة العراق في لبنان محمد رضا الحسيني، وكان اللقاء مناسبة للتشديد على العلاقات بين البلدين والتنسيق في مجالات عدة.

واستقبل النائب غسان عطالله، وتم التداول في شؤون إنمائية وخدماتية.

كما التقى وزير الداخلية رئيس بلدية جونية فيصل افرام، وتم البحث في شؤون إنمائية وخدماتية تهم المدينة.

وكذلك، استقبل وفدا من حزب "حركة التغيير" برئاسة المحامي إيلي محفوض، وتم عرض للأوضاع العامة على الساحة الداخلية.