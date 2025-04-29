Apr 29, 2025 9:08 AMClock
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وزير الداخلية أحمد الحجار يتفقد سير التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان في مبنى سرايا بعبدا

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