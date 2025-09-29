Sep 29, 2025 12:54 PMClock
أبرز الأحداث
وزير الداخلية أحمد الحجار من مجلس النواب: الوزارة ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026 على أساس الالتزام بالقانون الساري المفعول

