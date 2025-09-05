Sep 5, 2025 2:48 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الداخلية أحمد الحجار من قصر بعبدا: "انشالله ما بصير إلا كل خير بالشارع وغير الشارع".. وردًّا على سؤال عمّا إذا كان يقبل بمهلة 15 شهرًا لسحب السلاح: أنتظر شرح الجيش لأقرر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o