Jun 20, 2025 3:19 PMClock
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وزير الداخلية أحمد الحجار تعليقاً على بيان نعيم قاسم: الكلام الإعلامي شيء والواقع أنّ جميع الأفرقاء مقتنعون بضرورة عدم إقحام لبنان في الحرب

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