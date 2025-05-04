May 4, 2025 7:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الداخلية أحمد الحجار بعد إقفال صناديق الإقتراع في جبل لبنان: اليوم عرس وطني ديمقراطي جامع لكلّ اللبنانيين والعملية جرت بسلاسة بعيدًا عن أي ضغوطات ومشاكل أمنية تُذكر

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o