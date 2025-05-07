May 7, 2025 11:08 AMClock
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وزير الداخلية أحمد الحجار: المقترعون في محافظة جبل لبنان كانوا على قدر المسؤولية ونأمل أن يكونوا كذلك أيضًا في الشمال وتنجح العملية الإنتخابية

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