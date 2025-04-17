Apr 17, 2025 1:40 PMClock
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وزير الداخلية أحمد الحجار: الانتخابات البلدية للمناطق المتضررة في الجنوب ستجري في مراكز مستحدثة لهذه الغاية

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